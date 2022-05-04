阿里山農民「採茶實名制」 春茶採收不馬虎

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉義阿里山區近日開始採收春茶，常見每一畦茶樹的頭一株別著一張紙，上頭寫採茶工名字，茶農說這叫「採茶實名制」，要採茶工為自己採茶區域負責，讓茶菁能確實採收，增加大家收益。

嘉義縣阿里山鄉一帶的茶園，每一畦茶樹頭一株，常別著一張紙，觀光客搞不清楚是何作用，阿里山鄉茶農陳源隆告訴中央社記者，這叫作採茶實名制，不只買口罩、快篩有實名制，採茶也有。

陳源隆說，紙上寫的名字，就是負責這一畦茶樹採茶的人，茶農在採茶過後，會檢查是否有漏採，如果發現沒採到的茶菁，就會依照紙條上的名字，叫他再採一次。

陳源隆強調，這樣採茶工人做事才會仔細，不需再重採一次，浪費時間，由於採茶的重量愈多，工資也愈多，採茶實名制，既減少茶農損失同時也增加採茶工收入。

陳源隆說，採茶工人大多是越南新娘，勤快、身手俐落，她們1人1天單單靠採茶就可賺到新台幣5000元以上，已是阿里山高山茶產業不可或缺的一環。

目前正值春茶採收期，阿里山公路隙頂以上路段，沿途都可看見美麗茶園及採茶姑娘彎著腰採茶的景象。（編輯：陳仁華）1110504

嘉義阿里山區近日開始採收春茶，常見每一畦茶樹的頭一株別著一張紙，上頭寫有採茶工名字，茶農表示，這叫「採茶實名制」，要採茶工為自己採茶區域負責。中央社記者蔡智明攝 111年5月4日