華航環保永續航班 旅行包以機上淘汰救生衣再製

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中華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」，4日安排CI-753台北-新加坡班機做為環保永續示範航班，客艙服務用品如枕頭、毛毯、餐桌布等，皆以再生環保材質製造；另也提供循環經濟用品「華航環保旅行包」，是利用機上淘汰救生衣再製而成。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年5月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華航空響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」，今天安排CI-753台北至新加坡班機做為環保永續示範航班，其中提供旅客的旅行包，是以機上淘汰的救生衣再製而成。

華航發布新聞稿，環保永續航班以ECO服務為核心理念，從航路節油、機坪作業、網路報到至機上餐點與服務用品等，首創高達近百項環保、減碳作為，期盼與旅客攜手打造永續飛行環境，締造國內航空產業里程碑。

華航說，天合聯盟推動會員航持續致力永續發展，邀集成員航空公司共同參與第1屆「永續飛行挑戰」，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，參賽航空公司挑選現行任一中程或長程航線，以環保永續方式營運航班。華航以隊名「紅梅揚姿」（Plum Blossom）執飛中程航線CI-753台北至新加坡永續示範航班，飛行時間約4小時35分鐘，航路選擇以耗油量較少的空層飛行，並鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往機場搭機。

華航環保永續航班的客艙服務用品，如枕頭、毛毯、餐桌布、防護包、免稅品購物袋等，皆以再生環保材質製造；另也提供循環經濟用品「華航環保旅行包」，利用機上淘汰救生衣再製而成，包內用品使用在地栽種作物製作有益身心的產品，提醒旅客環保、再利用的永續意識。

華航環保永續航班機上餐點以台灣在地當季食材為主，降低餐點生命週期碳排放量；並執行精確量化製餐及供餐作業，避免食物浪費。創新推出「蔬食套餐」，包含菠菜玉子卷、蒸福袋釀蔬寶及綠竹筍山藥捲佐紫米飯等料理，推廣低碳飲食及台灣精緻蔬食文化；旅客也能選擇「低碳套餐」，以高蛋白質為基底的雞肉或海鮮主菜搭配新鮮蔬果；機上飲品選用碳足跡認證礦泉水、氣泡水及台灣在地冷壓蔬果。

另為貫徹減塑目標，華航環保永續航班除鼓勵旅客自帶環保杯外，經濟艙餐具刀叉包裝改為MFG專利無塑紙材。

華航鼓勵旅客響應永續飛行挑戰任務，包含參與碳抵換（ECO Travel）、預選機上餐點、自助報到、填寫電子版健康聲明書、永續飛行挑戰e化問卷、免稅品預購、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等8項，完成每項任務將額外回饋100哩，最多回饋高達800哩，較正常哩程回饋增值40%，盼喚起旅客在旅程每一刻的永續環保概念。

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華航也推動4大節油策略，包括：「機隊更新」、「機身減重」、「航務優化」、「維運精進」，同時持續以創新思維優化作業流程，如機邊裝卸載作業資料全面電子化，減少紙張列印；導入輕量櫃載運貨物及行李，減輕重量又節省油耗；2021年起使用電動拖車替代燃油動力車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放。（編輯：陳政偉）1110504