學校停課食材轉銷 高麗菜價回穩每顆百來元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農糧署5日表示，因應部分學校停課，學校午餐部分食材轉供其他通路銷售、交易量減少下，之前因高麗菜減產拉高的整體交易均價回穩中。記者走訪傳統市場，高麗菜每台斤新台幣39元，一顆2台斤半約100元。中央社記者楊淑閔攝 111年5月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）農糧署今天表示，因應部分學校停課，學校午餐部分食材轉供其他通路銷售、交易量減少下，之前因高麗菜減產拉高的整體交易均價回穩中。目前通路及市場每顆百來元，降10多元。

農委會官網今天顯示，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤28.9元，比農糧署4月22日發布新聞指出的30多元回穩，其中指標蔬菜高麗菜交易均價每公斤交易均價34.1元，也比4月22日的42.4元回穩近2成。

今天台北果菜批發市場高麗菜交易量190餘公噸，對照4月22日的150餘公噸，增加40餘公噸，增幅26.7%。

農委會農糧署副署長姚志旺說，前陣子整體蔬菜交易均價比較高，主因是進入平地栽種的高麗菜因為下雨損害產量較少所致，最近生長狀況比較穩定，加上因應疫情擴大，部分學校停課，學校午餐食材轉往各通路銷售，拍賣市場喊價的承銷人減少，所以價格比較回穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

記者走訪傳統市場，高麗菜每台斤39元，一顆2台斤半約100元，量販通路則是每顆接近110元，都比之前略降10多元、20元左右。

另外，家庭主婦烹飪常用的牛番茄，之前也因為產量減少，1台斤一度要價近100元。姚志旺說，雖然有局部是設施栽種，但是多數裸地栽種，仍會受下雨影響，加上5、6月天氣轉熱，已過產期，產量也會下降，都有影響，最近產量回升，價格也回穩中，每台斤60多元。（編輯：管中維）1110505