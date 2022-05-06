確診、居隔者以校為家 東海大學：健康生宿舍分流

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國內COVID-19疫情嚴峻，東海大學鼓勵健康住宿生返家，將宿舍空間留給無法返家的確診生、居家隔離生「以校為家」；立委黃國書（中）等人6日舉行「調度隔離檢疫宿舍，不該讓學生流浪街頭」記者會，指接獲陳情，校方強制要求學生搬離宿舍，且未提供住宿處及協助相關交通、行李打包等，學生憂心恐流浪街頭，呼籲教育部應積極協調。中央社記者趙麗妍攝 111年5月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）東海大學讓確診者、居隔者「以校為家」，鼓勵健康學生返家，學生不滿校方作法，希望能分流宿舍，校方回應，宿舍確實分流，遠距教學與實體課程兼具，學生權益不受損。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，東海大學鼓勵健康住宿生返家，將宿舍空間留給無法返家的確診生、居家隔離生「以校為家」，學校安排階段性的線上教學計畫。

民進黨籍立委黃國書、台中市議員何敏誠服務處執行長何昆霖今天召開「調度隔離檢疫宿舍，不該讓學生流浪街頭」記者會，何昆霖表示，接獲學生陳情，校方強制要求學生搬離宿舍，且未提供住宿處及協助相關交通、行李打包等，學生憂心恐流浪街頭。

東海學生會長呂紹齊指出，校方讓確診者、居隔者「以校為家」消息，透過媒體才得知，查詢校內公告，無遠距教學10天及健康住宿生返家政策，學生害怕明天就會露宿街頭，相關搬遷費用是否有補助，宿舍是否退費，隔離檢疫的宿舍和一般生宿舍如何分層。

呂紹齊指出，有學生反映，居隔期間在宿舍不能使用衛浴，居隔者必須快篩陰性才能解隔，校方卻要學生自己想辦法取得快篩劑。

黃國書說，學校不應在無法確認學生住所前，強制將健康住宿生移出宿舍。教育部不應只被動接受各校申請造冊希望接洽的旅館，應積極與交通部共同提供可供住宿的旅館名單給學校接。

黃國書表示，教育部對學校宿舍改為檢疫宿舍，每床提供新台幣5000元補助，供學校清消宿舍、協助學生移宿行李打包，返家防疫計程車資、健康學生暫住校外旅館等，教育部應調查是否據實核銷。

東海大學公關室主任黃兆璽接受中央社記者電訪指出，疫情爆發初期，校方配合中央防疫政策，先鼓勵確診者、密切接觸者返家，後來發現有些學生臨時走不了，經開會討論提出「以校為家」措施。

他表示，確診生分配在校內的接待所，並空出3棟宿舍讓居家隔離者進駐，學生可使用衛浴但僅能在同層活動，清楚分流健康生、確診生及居隔者。目前校內實施遠距教學至學期末，另也有實體課程，依據各科老師的課程設計，以及學生的行動能力選擇上課方式。（編輯：郭諭儒）1110506