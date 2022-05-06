成大團隊立體雕刻作品 獲倫敦國際創意競賽優賞

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）國立成功大學創意產業設計研究所副教授卓彥廷團隊首次創作實驗性立體雕刻作品Pump，投稿參加2021英國倫敦國際創意競賽（LICC），於最佳專業創作藝術類別獲得優賞獎項。

成功大學今天發布新聞稿指出，LICC（London Int ernational Creative Competition）是創作界一年一度的國際性指標賽事，自2006年開始，每年邀請世界各地創新藝術家提交藝術作品參賽，表揚與獎勵新銳且進步的創意人才，每屆賽事皆吸引上千件作品投稿，並由國際視覺藝術委員會進行評審。

成大指出，卓彥廷一直在尋找並創造連接人類和數位創意之間新的可能性，並透過不斷嘗試與研究，試圖挑戰傳統印刷方式，此次的作品Pump使用CNC切削以及UV印刷技術製成，透過藝術方式探索資訊裂解與重組，創作概念及成果受到大會認可，獲得優賞殊榮。

成大指出，Pump是卓彥廷在台南工作室中的其中一件雕塑作品，設計靈感源自於人類心臟將血液泵送至身體各個部位，如同作品內不同分層及同心圓的環形結構，將視線吸引至中心點，再隨工作室內充滿速度感的建築線條，流動至各個空間，卓彥廷希望作品能夠為這個開放空間的線條創造視覺焦點與中心。

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成大指出，Pump選用的圖騰是充滿活力的紐約系列圖案，而環形結構則使不同的圖案重疊，同心圓與圖案融合交織，形成位於模糊與清晰之間的整體視覺效果，創造出多元整體形象與活力感。

成大指出，此次獲獎作品創作團隊為卓彥廷帶領的規劃設計學院跨域團隊，其中2名學生李昱廷與李承霖分別來自建築系與工業設計系，卓彥廷透過組織不同專業領域成員，彼此相互交流、鼓勵團隊合作，讓藝術表現形態能以更自由、更不受拘束的樣貌展現在世人眼前。（編輯：張芷瑄）1110506