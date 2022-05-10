華語教學能力認證考試5/16報名 助爭取赴國外任教

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（中央社記者許秩維台北10日電）教育部將於7月23日、24日辦理「對外華語教學能力認證考試」，5月16日起受理報名，取得華語教學能力證書者，有助於爭取赴國外任教或實習的機會。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵華語教師取得華語教學專業認證，今年將於7月23日、24日辦理「對外華語教學能力認證考試」，考試簡章已公布於教育部全球資訊網「認證檢定及留考」專區。

對外華語教學能力認證考試由台灣大學承辦，5月16日上午10時至5月31日中午12時受理網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須列印報名表並以掛號郵寄至「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

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教育部表示，「對外華語教學能力認證考試」自95年舉辦至今，考生累計達2萬9630人，共5300人取得證書，有助於爭取赴國外任教或實習的機會；教育部近年每年平均選送約200多名華語教師及近100名華語教學助理赴美洲、歐洲、東南亞、東北亞等22國任教或實習。

教育部提到，在外語能力合格認定基準上，今年考試增列義大利語檢定考試（CELI）語言能力考試選項及標準，簡章也新增規定，外籍人士提供「經外館驗證之原籍國之高中（或大學）以上學校畢業證書」即可作為「外語能力合格認定基準」的證明。（編輯：管中維）1110510