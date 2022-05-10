健保調漲部分負擔遇疫情高峰 擬延後實施

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北10日電）健保部分負擔原訂5月15日起調漲，卻遇上COVID-19疫情高峰。衛福部長陳時中今天表示，為避免疫情期間實施新制，增加工作、金錢負擔，將研議延後實施。

衛福部原訂於5月15日調整健保部分負擔，以強化健保財務狀況，實施之後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加。如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，各界擔心如期實施恐引發民怨。

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，近來收到許多來自各界的訊息，衛福部近日多次召開會議討論此事，預計今明兩天會議開完後就會定案，坦言會朝延後實施的方向來做。

陳時中解釋，根據推估，5月15日國內可能來到COVID-19疫情高點，確實不適合在此時實施部分負擔新制，避免造成各界工作、金錢負擔太重。

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另外，因應染疫個案急遽增加，但超過99%為輕症或無症狀，指揮中心評估7月下旬將COVID-19從第5類法定傳染病（主要為新興傳染病）改列第4類法定傳染病，與「流感併發重症」屬於同一類，中廣董事長趙少康質疑此舉是陳時中為了參選超前部署。

陳時中表示，不用把每件事都和選舉連在一起，政務官有政務官該做的事。（編輯：陳清芳）1110510