健保3大部分負擔5/15調漲 半數民眾就醫花費不變

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（中央社記者張茗喧台北8日電）衛福部今天公告健保部分負擔調整方案，5月15日起，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將變貴，新規定實施後約50%民眾就醫支出不受影響、40%民眾每天多負擔不到4元。

全民健保連年虧損，儘管去年已調高健保費率，健保財務仍連續第5年入不敷出，短絀金額達新台幣176億元。

為強化健保財務狀況，衛生福利部擬調高健保藥品、檢驗檢查、急診等3大部分負擔進行改革，修正草案歷經2週預告，今天正式公告修正「全民健康保險保險對象門診藥品、門診檢驗檢查、急診應自行負擔之費用」，新規定5月15日實施。

衛福部社會保險司司長商東福今天下午接受記者電話聯訪時表示，這次公告主要將基層診所的檢驗檢查部分負擔起徵點，從原本新台幣500元調高到1000元；另有部分級距從50元調整為100元，以方便醫療機構行政作業，影響民眾人數也隨之減少。

根據新版規定，未來民眾到醫學中心、區域醫院拿藥，將收取20%部分負擔、上限300元；地區醫院及基層診所維持現行收取方式，藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%、上限200元；慢性病連續病處方箋第1次調劑比照一般藥品收費，第2次後維持免收。

（衛福部提供）

檢驗檢查方面，轉診者將收10%檢驗費部分負擔、未轉診收20%，估每次就醫多收100元至400元，未經轉診就跑到醫學中心做檢查收最多上限400元；地區醫院檢驗費低於500元免收，西醫基層診所、牙醫及中醫則是低於1000元免收，超過者以10%收費、上限100元。

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急診部分負擔的部分，檢傷分類4到5級的輕症患者跑醫學中心急診，部分負擔從550元漲至800元，第1到2級重症患者從450元降至300元；檢傷分類4到5級到區域醫院收費從300元漲至600元，第1到2級患者則從300元降至200元；診所、地區醫院維持收費150元。

衛福部健保署署長李伯璋表示，新規定實施後，約50%民眾就醫支出不受影響，另有40%民眾每天多負擔不到4元，每年約可挹注健保99.9億元，到了年底安全準備金預計可維持1.32個月的水準。（編輯：陳政偉）1110408

（衛福部提供）