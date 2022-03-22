健保部分負擔擬調漲 國民黨團籲暫緩實施

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（中央社記者王承中台北22日電）健保部分負擔擬調漲，國民黨團總召曾銘宗今天表示，萬物齊漲、薪水不漲，政府還帶頭調漲健保部分負擔費用，國民黨團建議暫緩實施。國民黨立委林為洲批評，衛福部把民眾當提款機。

衛福部預告健保部分負擔調整草案，未來做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將喊漲，但慢性病處方箋第2、3次仍免收，逾59%民眾每年多花不超過新台幣200元，最快上半年實施。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳳及立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委林為洲今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，在目前萬物齊漲、薪水不漲，經常性薪資還負成長0.04%的情況下，此時政府還帶頭調漲健保費用，國民黨團不能接受此提案，建議政府再想想看，再多聽聽各界意見，現在還在公告期間，不要帶動萬物齊漲，國民黨團具體建議是暫緩實施。

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林為洲指出，衛福部提出調漲理由，主要著眼在以價制量，但就是把民眾當作提款機，好讓健保延續。未來應考慮家戶所得更高者，是否負擔更高健保費，讓弱勢真正得到健保社會福利，國民黨團支持健保改革，但不能只有把民眾當提款機方案。

謝衣鳯表示，健保署此次調升費用，美其名是強化分級看診，實質上是用台北人的角度看健保改革，變相處罰中、南部與偏鄉民眾。以慢性病來說，提高部分負擔等於是要生病的人多繳錢，對於偏遠地區與經濟弱勢民眾，豈不是再增加負擔。（編輯：郭無患）1110322