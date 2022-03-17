健保部分負擔擬調漲 政院：弱勢重大傷病不變

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（中央社記者賴于榛台北17日電）健保部分負擔草案昨天出爐，拿藥檢查最快上半年喊漲。行政院今天表示，新方案強化「使用者付費」、「分級就診」的觀念，希望民眾支持，且無論如何調整，弱勢族群及重大傷病的部分負擔都不變。

衛福部昨天預告健保部分負擔調整草案，未來檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將喊漲，但慢性病處方箋第2、3次仍免收，逾59%民眾每年多花不超過新台幣200元，最快上半年實施。

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行政院發言人羅秉成今天在行政院會後的記者會中回應媒體提問指出，這兩年疫情爆發，除醫護貢獻有目共睹，台灣健全的健保制度也讓世界稱羨，但健保資源有限，民眾要共同珍惜這得來不易的資源。

羅秉成說，衛福部提出的調整健保部分負擔規劃，為的是強化「使用者付費」、「分級就診」的意識及觀念，但無論如何調整，弱勢族群及重大傷病的部分負擔不變，民眾也能得到相同的醫療品質，希望民眾支持這個政策，讓健保永續。（編輯：郭無患）1110317