健保部分負擔草案出爐 拿藥檢查最快上半年喊漲

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衛福部16日預告健保部分負擔調整草案，未來做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將喊漲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北16日電）衛福部今天預告健保部分負擔調整草案，未來做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將喊漲，但慢性病處方箋第2、3次仍免收，逾59%民眾每年多花不超過新台幣200元，最快上半年實施。

為強化健保財務狀況，衛生福利部全民健康保險會2月底開會討論5大措施，其中以健保藥品、檢驗檢查、急診等3項部分負擔對民眾影響對大，爭議也最多，最終方案待衛福部長陳時中拍板。

衛福部今天傍晚預告「全民健康保險法」修正草案，未來藥品部分負擔將收取20%費用，收費上限提高至300元；在慢性病連續處方箋方面，原本第2、3次到區域醫院及醫學中心要加收100元，引發醫院反彈，草案中已全數取消，即第2次起領藥一律不收費。

檢驗檢查的部分負擔方面，將以檢驗費10%、20%收取部分負擔，估每次就醫多收100元至400元，未經轉診就跑到醫學中心做檢查收最多上限400元；不同的是，原本到診所、地區醫院做檢驗檢查，檢驗費低於200元才免收部分負擔，草案則將免收額度提高至500元。

急診部分負擔的部分則維持健保署原有規劃，診所、地區醫院收費150元，但檢傷分類4到5級的輕症患者如果衝大醫院，將從現行550元提高到800元，1到2級重症患者到大醫院急診則變便宜，從450元降為300元。

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健保署署長李伯璋今天下午接受記者電話聯訪時表示，草案即起展開14天預告期，蒐集各界意見，但因事涉範圍大，各家醫院醫事系統、程式還有待調整，若相關溝通及調整順利，最快上半年實施。

李伯璋說，根據健保署推估，3大部分負擔調整後，全年約36.7%、約846萬人不受影響，22.9%、約528萬人每年多花10元至200元；在健保收入方面，藥品約可挹注43億元、檢驗檢查63億元、急診1.2億元，但強調重大傷病患者維持免部分負擔，權益不受影響。（編輯：陳政偉）1110316

（衛福部提供）

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