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台灣之星大規模斷訊 台電：設備開關接頭故障

2022/5/10 15:55
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（中央社記者曾智怡台北10日電）今天下午台灣之星全台大規模斷訊，傳出是台電設備故障導致機房停電，影響基站訊號不穩；台電說明，因設備開關和接頭故障引發饋線跳脫，造成台灣之星與內湖瑞光路一帶41戶停電，已增派人力搶修中。

台灣之星今天下午出現大規模斷訊狀況，有網友在PTT論壇發文表示，下午1時20分左右，使用手機到一半，竟發現網路遭到斷訊，全台各地不少網友都回報遇到相同狀況。

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台灣之星回覆表示，稍早因受到台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定。目前機房電力已經恢復，用戶將會陸續恢復正常通訊。對於造成用戶不便，深感抱歉。

台電表示，西湖變電所第71號線於11時46分，因故障導致饋線分歧線路跳脫，造成包含台灣之星公司在內，台北市內湖區瑞光路358巷一帶共41戶停電。事發後已派員前往現場搶修，經查，事故原因是自動化開關與肘型端頭不良，立即增派支援人力搶修中。（編輯：潘羿菁）1110510

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