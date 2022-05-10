台灣之星驚傳全台斷訊 網友回報：4G、5G全沒訊號

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（中央社記者江明晏台北10日電）台灣之星今天下午1時左右，出現全台大規模手機斷訊狀況，遭網友調侃，「還沒和台灣大合併，網路就先停止運作了」。台灣之星表示，正在網路單位瞭解細節中。

台灣之星今天下午出現大規模斷訊狀況，有網友在PTT論壇發文表示，下午1時20分左右，使用手機到一半，竟發現網路遭到斷訊，不少網友都回報遇到相同狀況。

根據網友回報，台北、新竹、宜蘭、台中都有網友發生訊號消失的問題，且4G和5G都有同樣情形；更有網友調侃，「台灣之星都還沒有跟台灣大合併，網路就先停止運作了」。

截至去年底，台灣之星行動寬頻用戶數大約為265萬戶，在台灣的行動通訊市場占有率大約是7到8%，目前還不知斷訊影響用戶數多寡。台灣之星表示，目前正在網路單位瞭解細節當中。

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國內電信產業掀起整併潮，台灣大哥大與台灣之星、遠傳與亞太電信先後宣布「台台併」、「遠亞併」；若通過主管機關審議，雙雙將在9月30日合併。

台灣之星在去年底已正式宣布與台灣大哥大完成合併契約簽署，攜手共組5G台灣隊。但台灣之星觀察到，許多消費者擔憂電信業者間合併後，將不再有低價吃到飽可選，因此台灣之星近期還宣布推出類似過往「雙11」的限時下殺資費，強調將是今年與台灣大哥大合併前的最後一檔優惠，吸引民眾申購，不料今天卻傳出斷訊突發狀況。（編輯：張良知）1110510