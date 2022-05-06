亞太電提異議股東僅占2.35% 陳鵬：合併案依法進行

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（中央社記者江明晏台北6日電）亞太電信日前股臨會通過與遠傳合併案，但有小股東提告決議無效，亞太電信董事長陳鵬表示，合併案依法進行，行使異議的股東占比僅2.35%，相信多數股東對合併案樂觀其成。

亞太電信股東臨時會4月15日通過與遠傳電信合併案，但有小股東向智慧財產及商業法院商業庭提出訴訟，控告亞太電信，請求確認亞太電信股東臨時會所為「本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案」決議無效或得撤銷。

陳鵬今天針對與遠傳的合併案表達立場，著眼股東、消費者長遠利益，合併案依法進行，過程公開透明，均遵循公司治理相關法令。

對於合併價格爭議，他說，市價並非一定等同公司的合理價格，對獲利公司而言，以本益比估算，自然接近合理價格，兩家均獲利的公司合併，有1加1大於2的效果，自然會產生溢價。但對長期虧損的公司而言，即使淨值也很難是合理的價格。

他說明，亞太電信與遠傳的合併，除考量合併綜效與控制權溢價外，仍須考量合併產生的成本；本案與台灣大與台灣之星的合併案類似，兩者的合併案都是淨值基礎，顯示合併綜效、控制權溢價等加項，均被合併成本等減項所相抵，再加上考量公司營業狀況，其他可能影響合併對價的因素，並依所委任獨立專家就合併對價所出具的合理性意見書為基礎，雙方協議所訂定出合理的換股比例。

他認為，合理價格是一個範圍，在有同業合併案的比較下，不易在範圍內爭取到較高價格，然而，相較於不合併，爭取合併所帶來的長遠價值絕對是遠高於繼續獨立經營的未來價值。

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他重申，電信產業具備資本高度密集、規模經濟特性，加上近年市場過度飽和，行動電話用戶數接近3000萬，為維持競爭力，業者需要大規模投資，包含通訊設備建置與維修、高額頻譜標金等，即使推出低價資費吸引用戶，仍無法達成經濟規模，小業者經營相形困難，長期虧損補貼用戶絕非長久之計。

另外，陳鵬指出，亞太電信於4月15日舉辦的股東臨時會，股東出席率逾73％，以超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案，而合併案行使異議的股東，要求公司依合理價格買回的股數，至法定截止日，合計占股本的比例僅2.35%，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約為0.1%，在考量合併或繼續獨立營運的比較，相信絕大多數股東對於合併案樂觀其成。（編輯：楊蘭軒）1110506