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全台大規模斷訊 台灣之星：台電設備故障將陸續修復

2022/5/10 15:41（5/10 15:57 更新）
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台灣之星10日下午出現大規模斷訊狀況。圖為台北一間台灣之星門市。（中央社檔案照片）
台灣之星10日下午出現大規模斷訊狀況。圖為台北一間台灣之星門市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北10日電）針對今天下午全台大規模斷訊，台灣之星回應，因台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定，目前機房電力已恢復，用戶將陸續恢復正常通訊。

台灣之星今天下午出現大規模斷訊狀況，有網友在PTT論壇發文表示，下午1時20分左右，使用手機到一半，竟發現網路遭到斷訊，不少網友都回報遇到相同狀況。

根據網友回報，台北、新竹、宜蘭、台中都有網友發生訊號消失的問題，推估是全台性的斷網。

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對此，台灣之星回覆表示，稍早因受到台電設備故障影響，導致機房停電，造成部分基站訊號不穩定。目前機房電力已經恢復，用戶將會陸續恢復正常通訊。對於造成用戶不便，深感抱歉。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）規定，電信業者網路或通訊斷訊兩小時以上，可向電信業者求償減免月租費至少5%。對此，台灣之星表示，目前賠償的部分會採個案處理，用戶可以透過客服反映。（編輯：楊凱翔）1110510

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