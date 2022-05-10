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台南祭出長者打疫苗送快篩試劑 累計259人接種

2022/5/10 16:07（5/10 16:12 更新）
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台南市長者打疫苗送2劑快篩試劑。（台南市政府提供）
台南市長者打疫苗送2劑快篩試劑。（台南市政府提供）
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（中央社記者張榮祥台南10日電）坊間快篩試劑出現搶購潮，台南市政府昨天祭出長者打疫苗送2劑快篩試劑後，台北市衛生局今天統計，截至中午前，已有259名長者接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

台南市副市長趙卿惠下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市今天新增1489例本土確診病例，目前台南市已在成大醫院、奇美醫院、郭綜合醫院、麻豆新樓醫院開設幼兒及孕婦急重症綠色通道，由專科醫師服務。

另外，台南市預定5月12日起在成大醫院、奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院及麻豆新樓醫院等5家專責醫院提供6歲至11歲學童COVID-19疫苗接種，不一定要入校施打。

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至於長者施打疫苗意願不高，台南市府昨天宣布祭出長者打疫苗送2劑快篩試劑措施，衛生局統計，今天中午前已有259名長者接種疫苗；衛生局預測將，隨著時間更加明顯。

台南市府同時宣布建置「台南共照雲」和「台南快疫通」2個LINE官方帳號，提供COVID-19相關問題諮詢；另外，居家照護服務中心已招聘20名醫事人員，將持續招募人員，讓確診民眾快速獲得服務。（編輯：戴光育）1110510

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