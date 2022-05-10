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花蓮12歲以下染疫漸增 學童打疫苗不到2成

2022/5/10 17:09（5/10 17:20 更新）
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花蓮縣衛生局長朱家祥10日指出，本日新增確診者759人中，年齡在12歲以下的有107人，這個年齡層有增加趨勢，但目前學童施打疫苗還不到2成。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月10日
花蓮縣衛生局長朱家祥10日指出，本日新增確診者759人中，年齡在12歲以下的有107人，這個年齡層有增加趨勢，但目前學童施打疫苗還不到2成。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月10日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮今天新增759例COVID-19確診，自3月底爆發至今累計確診逾8000人，12歲以下染疫有增加趨勢，但學童施打疫苗不到2成；衛生局鼓勵民眾用健保卡去買快篩試劑，為自己的健康負責。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增759例，自3月31日爆發至今累計確診人數8296人，衛生局長朱家祥指出，確診者759人中，年齡在12歲以下有107人，此年齡層有增加趨勢。

全縣染疫者目前還在醫院住院有99人，居隔人數累計1萬5056人，居家照護新增577人、累積5138人。朱家祥說，確診中有47人拒絕居家照護，有44人的電話打不通，找不到人，呼籲民眾電話保持暢通或主動聯絡、不要拒絕醫護給予的關懷。

對於近期民眾排隊買快篩試劑，朱家祥說，全縣不包括衛生所、僅63家社區藥局就已販售出5萬3508份快篩，一份5劑，也就是說有超過25萬劑快篩試劑在社區中，相信應該夠用。

縣府仍下單採購快篩試劑，主要用於學童休防疫假後的加碼，供其在第4天要返校前做快篩；另外根據中央指引，居家照護者7天後自動解隔離、無需快篩，而縣府在防疫關懷包中也加碼給1劑快篩試劑，都是確保鄉親能安心。

朱家祥指出，疫情持續延燒，鼓勵民眾用健保卡去藥局買快篩試劑，不要放棄自己的權利，要為自己的健康負責。

這兩天花蓮校園打疫苗仍進行，朱家祥表示，統計至今天上午截止，可施打疫苗的學童有1萬3296人，但只有2646人接種，大約19.9%的學童打疫苗，沒有嚴重不適現象，只有少數人有過敏情形。（編輯：謝雅竹）1110510

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