更多編輯台推薦新聞：
韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立陶宛認定俄羅斯為恐怖主義國家 全球首例
首頁 / 生活

3類人快篩陽視同確診將上路 北市開視訊評估門診

2022/5/11 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫等3類對象若快篩陽性，經醫師認定後視同確診，北市聯醫將加開共25診視訊門診，民眾記得把寫上姓名日期的檢體與健保卡合照。

台北市長柯文哲今天下午至木柵機廠車來速篩檢站視察並召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會。

中央流行疫情指揮中心宣布12日起，居家隔離、自主防疫以及居家檢疫對象等3類對象若快篩呈現陽性，經醫師認定後即可視同確診病例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北市立聯合醫院總院長璩大成說明，快篩陽性確診評估的門診需求，可能是現在視訊門診需求量的5到10倍，明天起北市聯醫在中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明等5院區，上下午各開5門診，共25診提供服務，希望把衝擊降到最低。

璩大成提醒，民眾要記得把寫有姓名與日期的檢體跟健保卡合照，並備妥相關資料如確診簡訊或同住者的居家隔離證明等，還要準備剪刀，診療後銷毀檢體，視訊門診全程錄音錄影。（編輯：張銘坤）1110511

延伸閱讀
北市專責病房776個空床 柯文哲：10天內暫可應付柯文哲估北市疫情高峰落在16至23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族