傳師居隔滿快篩陽要返校 潘文忠：以居家為原則

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（中央社記者陳至中台北12日電）媒體報導，1名確診COVID-19的教師居隔期滿後自主快篩呈現陽性，卻被要求返校上課。教育部長潘文忠今天指出，還是以居家、遠距上課為原則，避免疫情不必要的擴散。

現行COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）輕症居家照護對象距發病日或採檢日7天，無須採檢即可解隔。「聯合新聞網」今天報導，1名確診的教師日前居隔期滿，自主快篩仍呈陽性，卻被學校、地方教育局以無須採檢為由，要求返校上課。

潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會進行雙語教育、本土語言教育專案報告，會前接受媒體聯訪，他表示，中央流行疫情指揮中心對確診者居隔到解隔都有相關規範，日數到後要外出，是以自主健康管理的觀念。

潘文忠指出，確診者期滿自主進行快篩，若仍呈現陽性，從防疫角度來看，不管是教師還是學生，還是先以居家為原則，避免疫情不必要的擴散。

媒體追問，這名教師如果後續快篩陰性，是否就可返校。對此，潘文忠說，指揮中心規範清楚，但這之間都還是有一些「個別情形」，如果出現篩檢陽性，還是要多加留意。（編輯：戴光育）1110512