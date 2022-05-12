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國際護理師節 台北101點燈感謝醫護堅守崗位

2022/5/12 17:32
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（中央社記者曾智怡台北12日電）國內疫情急速升溫，今天是國際護理師節，台北101將於晚間6時30分起點燈打字，感謝全國護理人員在疫情期間堅守崗位，守護民眾健康，願全國人民平安度過疫情。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，近一週共累積新增本土病例30萬2754例，較前一週明顯上升，進入廣泛社區流行，而本土病例及中重症個案仍在上升，預估高峰會落於5月中下旬。

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今天是國際護理師節，台北101表示，將於晚間6時30分至10時點燈打字，感謝全國護理人員一直以來對全民的關懷照護、無私奉獻，尤其在疫情期間克盡職守，盡心盡力守護國人健康，也祝福全國人民平安、健康度過疫情。

點燈內容包含：「5/12國際護理師節」、「感謝全國護理師」、「關懷照護無私奉獻」、「疫情期間盡心盡力」、「守護全民健康」、「祝禱平安共度疫情」。（編輯：潘羿菁）1110512

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