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疫情嚴峻 林右昌籲請基隆市民循醫院分流接受診療

2022/5/13 19:50
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（中央社記者沈如峰基隆13日電）基隆市長林右昌今天說，很多確診者都是輕症，但確診者其他病症，如心臟等疾病反而更具救治急迫性，基隆長庚紀念醫院已在各科設確診者診療區，請民眾依循醫院分流接受診療。

林右昌上午前往基隆長庚紀念醫院慰問醫護人員時說，基隆與雙北的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走在全國前面，基隆現在碰到的狀況將是其他縣市兩週後會遇到的情形，所以基隆市會反應疫情最前線狀況給中央流行疫情指揮中心了解，並要在中央指引還沒出來之前就採取一些積極及隨時應變的作為。

他表示，因很多確診者都是無症狀或輕症，但是這些確診者其他的病症，如腦部、心臟、腎臟等疾病反而更具醫療救治的急迫性，長庚紀念醫院走在全國之前，已在各專科設置確診者診療區，值得肯定。

林右昌呼籲，現今確診案較多，民眾可能會較焦慮著急，但所有醫護人員都是盡心盡力在為患者醫治。如今，病床整備需清消與靜置至少4個小時，需花費較長時間，為讓確診者有更完善環境，這些都是必要程序，請外界了解前線醫療現場情形，避免不必要誤會，體諒醫護人員的辛苦。

他表示，基隆長庚紀念醫院設有篩檢站，可讓快篩陽性患者快速進行PCR，並可看診拿藥，也針對2歲以下幼兒設快速通道，進行快速採檢與看診，請民眾依醫院分流規劃，完成診療過程。

林右昌下午透過新聞稿表示，基隆市今天確診人數是2036例，確診數仍會持續增加，雖然較原先專家的預估趨勢略為和緩，但仍要全民一心，做好因應準備。（編輯：張銘坤）1110513

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