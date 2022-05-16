成大染疫人數增 啟動遠距為主教學至學期末

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）國立成功大學昨天宣布，暫停自強校區實體課程2週，但昨天與今天全校確診或快篩陽性人數持續增加，校方決定明天起至學期末實施遠距為主、實體報備的教學方式。

成功大學下午發出防疫公告指出，依中央疫情指揮中心估計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰將出現於5月下旬，已進入「廣泛社區流行期」，而昨天全校單日確診師生人數達29人，今天截至中午，快篩或PCR陽性達10餘人，雖多數屬社團或校際比賽活動，但也有零星原因不明的傳播鏈。

成大指出，校方防疫小組今天經過2次會議討論，決議明起至學期結束，啟動遠距為主、實體報備的教學模式，並要求全校教師同步公布執行全面線上教學相關資訊，本週內公布期末線上評量方式，學生則應在線上教學期間減少非必要群聚（包含社團相關活動），並落實自我防疫規範。

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成大指出，系所內無法執行線上授課的實體課程，應統一列表後向教務處課務組報備；實體課程需落實採固定座位、固定成員方式進行；如無法採固定座位時，任課教師應拍照留存，以便後續疫調。

成大指出，實驗、實作、體育、服務學習等課程由授課教師規劃，引導學生自主學習。期末考由授課教師視疫情及公平性，並經與學生溝通後，得採實體考試、線上多元評量或取消期末考。（編輯：郭諭儒）1110516