3劑居隔「0+7」上路首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）國內COVID-19本土疫情持續，完整接種3劑疫苗者，今天起從3+4改0+7天，民眾免居隔，但7天需自主防疫，新制上路首日，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬1697例本土個案，確診個案中新增126中症、22重症，29例死亡個案，昨天新增死亡個案中最年輕死亡病例為20多歲男性，有神經肌肉系統疾病，未施打過任何一劑疫苗。

因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，今天起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明。

如確診者同住家人已接種追加劑，但仍欲採居家隔離3+4天，勿勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」選項；指揮中心目前規劃於5月下旬進行國高中生的第3劑接種作業，未來已完成3劑接種國高中生，即可直接適用「0+7」天新制。

疫情升溫，全台數百家長照機構出現許多住民及照顧者確診案例，對快篩試劑的需求更急迫。中央正調查長照機構對COVID-19快篩試劑需求，將以有償方式撥用，每劑新台幣100元比照快篩實名制，讓長照機構人員不必再外出購買，最新進度將是今天記者會焦點之一。

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本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，根據指揮中心統計，截至5月15日，本土確診個案有74萬87人為輕症或無症狀個案、占99.79%，中症累計1269例、占0.17%，重症累計324例、占0.04%。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：郭諭儒）1110517