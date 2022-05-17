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110年環境用藥違法廣告 殺菌及蟑螂螞蟻藥最多

2022/5/17 11:18
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（中央社記者張雄風台北17日電）環保署今天公布110年環境用藥查核成果，其中發現2件螞蟻藥為未登記的偽造環境用藥，依法裁處新台幣30萬元至150萬元罰鍰；另外違法廣告233件，多數為殺菌消毒劑及蟑螂螞蟻藥劑。

行政院環境保護署毒物及化學物質局今天發布新聞稿公布110年環境用藥查核成果。110年環保機關查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計3萬7621件，合格率98.7%。

化學局指出，環境用藥廣告查核1萬242件，違法廣告233件，違法廣告態樣大多數是民眾無照在電商通路平台廣告販售殺菌消毒劑及蟑螂螞蟻藥劑等環境用藥商品。

化學局提醒，違規上網販賣或廣告環境用藥（包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等），一經查獲將會被處6萬至30萬元罰鍰；上述不合格商品均已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架改善。

另外，化學局查獲未經查驗登記的偽造環境用藥2件，皆為螞蟻藥劑，依環境用藥管理法第46條第1項規定，製造或輸入偽造或禁用環境用藥者，處負責人30萬元至150萬元罰鍰。

化學局呼籲，請民眾堅守環境用藥廣告的「3不原則」，包括「不刊登」，無照不上網廣告販售；「不亂買」，不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥；「不推薦」，不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

另外提醒民眾，環境用藥能不用就不用，能少用就少用，以環境整頓代替環境用藥，才是防蟲治本之道。

化學局也建置「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，鍵入產品名稱或許可證字號查詢選購的環境用藥是否經過合法登記，也可查詢合法的病媒防治及環境用藥販賣業者。（編輯：陳仁華）1110517

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