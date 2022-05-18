大學生暑假返鄉5折高鐵 再增44班20日開放訂票

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台灣高鐵今天宣布，大學生暑假返鄉5折優惠列車，再加碼提供44班次停靠各站列車，將從20日凌晨0時起陸續開放旅客訂票。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，迎接暑假到來，推出學生返鄉優惠，在6月18日到6月28日期間，除原有大學生優惠專案可適用5折、75折或88折車次外，再加碼提供44班次停靠各站「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，從5月20日凌晨0時起，按台灣高鐵公司訂位開放時程購票。

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台灣高鐵指出，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

台灣高鐵並提醒使用優惠的大學生，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，須合併出示「在學證明正本」以備查驗）。（編輯：陳仁華）1110518