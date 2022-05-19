COVID-19本土疫情再創新高？陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）國內COVID-19本土疫情持續，新增個案昨天首度超過8萬例，指揮中心預估5月中旬進入高峰，今天是否再創單日新高受矚目，指揮官陳時中下午2時記者會說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，本土疫情歷經連6天新增6萬例的成長持平期後，昨天新增本土個案首度突破8萬大關，確診個案中新增183例為中重症，其中41例死亡。中央流行疫情指揮中心計算，昨天本土病例增幅達3成，預估未來一週達疫情高峰。

COVID-19口服抗病毒藥物用量持續增加，連日開立數量超過3000人份，持續突破單日使用最高記錄，為維持口服藥物供給順利，已擴大配送加強版集中檢疫所、防疫旅館，收住的確診者經醫師評估需要用藥時，將可原地領藥，口服藥物擴大布點相關規劃仍是今天記者會焦點之一。

隨著本土疫情上升，國內快篩試劑使用量增加，快篩實名制4月底開賣以來，累計賣出超過729萬人份、約3600萬劑，顯示全台1/3民眾都已取得5劑快篩，指揮中心規劃，待盤點完快篩量能後，最快下週啟動第2輪快篩實名制，詳細執行日期將是記者會熱門議題。

接種疫苗是降低重症死亡風險重要關鍵之一，指揮中心自16日起開放3類對象接種第4劑COVID-19疫苗，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，估有400萬人符合接種資格，近日國內第4劑接種意願相關數據備受關注。

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本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，根據指揮中心統計，今年1月至5月17日，本土輕症、無症狀個案累計86萬7264例、占99.79%，中症累計1428例、占0.16%，重症累計409例、占0.05%。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：管中維）1110519