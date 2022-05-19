新北國小學生約20萬 25日校園接種採自願選擇

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北19日電）新北市府今天表示，25日將啟動校園集中接種輝瑞兒童疫苗，符合5至11歲的兒童約20萬人，採自願性質，提供至少7天充分評估選擇；但5至6歲兒童需由家長帶至診所接種。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，由市長侯友宜說明校園施打兒童疫苗相關措施。

他說，新北5歲至11歲符合接種兒童疫苗資格者，約20萬人，這次除221國小學接種基礎劑外，還有17歲以下的127所國中、高中、高職、五專，分流施打追加劑。

他提醒，滿5歲至6歲的孩童，要由家長陪同至合約診所接種；這些都是自願性質，學校發給家長意願書，依中央指引尊重家長依個別需求，提供至少7天充分時間評估選擇。

教育局說，國小以場地分流、接種；同步於醫療院所設置專診，家長可陪同學生預約接種。接種後，教師、家長關懷學童健康狀況，2週內避免劇烈運動，學生如有不適，可續請疫苗假，不列入出缺勤紀錄。

市府說，增設疫苗機動接種站以提升保護力，分別於20日、21日、27日、28日在中和區環球購物中心；21日、22日在板橋第一運動場南門會議室；20日於淡水區賢孝里市民活動中心、淡水區義山市民活動中心，提供隨到隨打或網路預約，接種第1劑至第4劑莫德納疫苗。

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侯友宜說，至於第2次追加劑疫苗（第4劑）接種，已於16日啟動；65歲以上長輩（原住民55歲以上），長照機構住民、18歲以上免疫不全，或免疫力低且病情穩定者，呼籲符合資格就可施打。新北市的長照機，預估6月初就會進入大量施打階段。

市府說，今日新增2萬4826確診，居家隔離4萬9897人，居家照護12萬304人。確診居家照護人數，包含已痊癒解除隔離者，累計將近25萬人；因此，保全醫療量能非常重要。（編輯：張銘坤）1110519