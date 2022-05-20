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台中幼兒園補習班未停課 市府：托育為主無法遠距

2022/5/20 11:40
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市高中以下學校自23日到27日改遠距教學，家長不滿幼兒園、補習班未停課。中市府今天表示，幼兒園以托育照顧為主非課程，補習班無共同課程無法遠距教學，不在此波範疇。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，確診數連日攀升，台中市長盧秀燕昨天在台中市疫情記者會上宣布，高中以下學校23至27日改為遠距教學，高三、國三遠距教學到畢業典禮前一天。若雙薪家庭無法照顧孩子，可將學生送到學校進行遠距教學。幼兒園、課照中心、補習班現階段則維持正常上課。

消息公布卻引發家長不滿，有家長到盧秀燕臉書留言指，幼兒染疫幾乎都是重症，市府停課政策獨漏幼兒園，幼兒園不停課有染疫風險，回家若又傳染給國小的哥哥姊姊，停課不具意義。加上補習班沒有停課，孩子到補習班上課，染疫風險未減少。

對此，台中市政府今天以文字稿說明，幼兒園與課照中心以托育照顧為主而非課程，補習班不像高中國中國小一般有共同課程或完備遠距教學系統，並不在此波遠距教學範疇。

市府指出，雖然幼兒園、課照中心、補習班不在遠距教學範疇，但台中市現行防疫停課標準，只要班上有確診學生前2天曾到班上上課，全班師生即暫停實體課程3天。（編輯：郭諭儒）1110520

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