新北採購5萬劑唾液快篩 供居隔需求非全面普發

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市府今天表示，第一波採購5萬劑唾液快篩，提供居家隔離有症狀者使用，並非全面普發，經估算目前的數量足夠，但尚未到貨；另外，也將向中央建議，可配送公費版唾液快篩。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午在市府舉行，教育局被問到，新北市都會區的高中以下學校，下星期實施一週居家學習，幼兒園是否有相關防疫措施。

教育局副局長劉明超表示，依現行規定，幼兒園接獲1例快篩陽性或核酸檢測（PCR）確診案例，且個案發病（確診）前2天有到園，該班幼生及老師為自主應變對象，全班暫停實體授課3天。

他說，若因人力不足、風險案例較多等原因需停課，請幼兒園依防疫會議討論，並妥適與家長溝通及提供有需求者基本照顧。

至於幼兒園幼生的唾液快篩試劑，劉明超說，教育局與市府衛生局合作採購中，等唾液快篩試劑到貨後，儘速發放給確診停課幼兒園學童復課前使用。

衛生局長陳潤秋回答表示，新北市第一波已採購5萬劑的唾液快篩試劑，但主要是提供居家隔離者有症狀時所需，依估計數量，5萬劑暫時可應付第一波疫情所需；依中央規範，2歲至6歲居家隔離者，解隔前沒規定一定要快篩、或採檢PCR，是有症狀才需要使用，所以使用需求量沒這麼高。

陳潤秋說，目前唾液快篩試劑全國只有核准1個廠牌，1家代理商，廠商截至目前都還未說明新北唾液快篩到貨時間，後續也會視疫情持續採購。

副市長劉和然也在疫情說明會告訴中央社記者，會向中央建議，將來配送公費版快篩試劑時，分成一般鼻腔型快篩試劑及唾液版的快篩試劑。

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新北市議會民主進步黨團副總召集人李倩萍及幹事長羅文崇，今天舉行記者會呼籲市府應儘速採購配發兒童唾液快篩，協助家長度過難關，並建請中央儘速推動唾液快篩實名制。

李倩萍表示，許多學齡前孩童的家長不斷反應唾液快篩的需求，鄰近縣市不僅已採購10萬劑唾液快篩，且已全數到貨並開始配發放公私立幼兒園使用；新北市也應趕快跟進辦理，依新北市幼兒人口比例，備妥唾液快篩供學齡前孩童使用。（編輯：張銘坤）1110520