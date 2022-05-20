國外牙醫學生實習擬加開遭反彈 衛福部允強化控管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、張茗喧台北20日電）衛福部擬修法加開國外牙醫學畢業生臨床實作訓練名額。台灣牙醫學生聯合會發聲明指，現在牙醫師與人口比例已失衡，呼籲下修名額。衛福部今天則回應一定會強化實習名額控管。

台灣牙醫學生聯合會19日發出聲明指出，立法院日前審查醫師法修正草案，衛生福利部次長石崇良曾表示，修法後針對國外牙醫學畢業生，除原先每年50個臨床實作訓練選配分發名額，擬以取得執照後在偏鄉服務2年為條件，增開額外名額，以消化在等候序列中的學生。

台灣牙醫學生聯合會的聲明指出，台灣牙醫師人力「不患寡而患不均」，衛福部希望加開名額投入偏鄉，立意雖好，但始終沒提出偏鄉和長照需要多少牙醫師人力投入，只增加人數而不改善誘因，恐加速人力失衡。

衛福部擬基於信賴保護原則，讓111年12月31日以前於國外9大地區醫學院入學者，仍可免學歷甄試。台灣牙醫學生聯合會則認為，「落日條款」不該一直延後，「信賴保護原則，不只應該保障於國外就學的牙醫學生，也該保障台灣牙醫學生的福祉。」呼籲衛福部傾聽台灣在地學子的聲音。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛福部次長石崇良今天接受中央社記者電訪時表示，考慮各國醫學教育體制、系統、品質不同，衛福部近年才提出相關修法並通過立法院審議，但因應這巨大改變必須同步訂有落日條款；基於信賴保護原則，修法草案中以今年12月31日前入學為落日時間點，時間既已訂定就不會再調整。

針對短期行醫證爭議，石崇良強調，短期行醫證不是常態，而是在特殊情境如災難發生等情況時，才會開放9大地區有一定年資的醫師來台短期協助，並非為了還沒考到執照者開方便之門；至於實習名額，石崇良說，衛福部一定會考慮整體醫療市場人力平衡問題，強化實習名額控管。（編輯：陳政偉）1110520