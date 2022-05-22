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COVID-19本土最新疫情 陳時中下午說明

2022/5/22 10:26
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（中央社記者陳婕翎台北22日電）國內COVID-19本土疫情持續，中央流行疫情指揮中心預估本週進入高峰，今天新增個案數是否達10萬例高峰受矚目，指揮官陳時中下午2時記者會說明疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增8萬4587例COVID-19本土病例、59人死亡，70例重症個案中包括2名兒童，一人腦水腫、一人上呼吸道阻塞，均有肺炎症狀，都在加護病房治療中。

COVID-19本土病例連2天跌回8萬多例，陳時中昨天在疫情記者會中說，病例數沒有暴衝式成長代表疫情控制得宜，但坦言若單日10萬例真是高峰，疫情恐拖比較久，國內疫情走向推估仍然是今天記者會熱門話題之一。

明天起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，也會增加快篩實名制配送量。快篩陽性視同確診成為趨勢，擬擴及全民適用，但有專家說須注意偽陽性、快篩試劑與口服藥不足、及視訊診療卡關等3大問題，中央配套措施規劃受關注。

近日護理人員表達應強化輕重症分流措施後，住專責病房並未開放家屬陪病，護理師全權包辦中重症個案生活起居各種大小事，中央將盡快研議開放經過訓練的照服員到專責病房協助照顧，並比照長照機構提供津貼，讓護理師回歸專業護理工作，相關討論進度是今天記者會焦點之一。

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本土疫情預估5月中旬進入高峰，單日新增病例上看10萬例或更多，根據指揮中心統計，今年1月至5月20日，本土輕症、無症狀個案累計112萬6718例、占99.78%%，中症累計1867例、占0.17%，重症累計617例、占0.05%。

疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要盡早打疫苗。（編輯：張芷瑄）1110522

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