大學法擬增校務會議學代比率 國大協會籲暫緩修法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北23日電）大學法修法擬提高校務會議中學生代表的比率，國立大學校院協會今天表示，學生代表增加將壓縮其他成員的參與，呼籲立院暫緩，廣納大學意見和影響評估，再啟動修法。

國立大學校院協會今天發布新聞稿指出，立法院教育及文化委員會上週通過大學法修正草案，預計這週送院會三讀；其中第15條，擬將校務會議中學生代表人數，從現行1/10提高到1/5。

國大協會表示，校務會議中學生代表人數大增，也會壓縮其他學校成員的意見及投票權，學校是教育為主的場域，加上面對國際競爭，需要長期規劃，但學生具有短期流動性，對學校的中長程發展了解較不足，恐使校務推動受到影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大學法修正草案也將第33條改為行政會議、院系所會議、學程會議要有經選舉產生的學生代表出席，國大協會認為，並非所有會議都與學生權益相關，有的涉及教職員工的私密資訊，全部開放可能出現學生審議教授待遇、升等、評鑑等奇怪現象。

國大協會提到，教育部曾委託學者針對大學治理進行研究，預定7月出爐；大學法修法應以強化高教競爭力、協助大學穩定而長遠發展為主，呼籲立院暫停修法，待教育部委託報告出爐後，召開公聽會與大學討論，再啟動後續修法，以符合程序正義，也兼顧高教發展和學生參與。（編輯：張雅淨）1110523