肯德基宣告加入甜點戰場 首發「莓果奶酥撻」24日開賣

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肯德基23日下午舉辦品牌說明會，宣布將推出全新甜點線K-Dessert「頂級甜選」，首發新產品莓果奶酥撻，24日起將在全台門市販售。中央社實習記者陳亮至攝 111年5月23日

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）速食業者肯德基今天宣布進軍頂級甜點戰場，首發新品「莓果奶酥撻」明天開賣，強調具味覺與視覺精緻享受，但也有不少消費者在肯德基臉書高喊只愛原味蛋撻。

肯德基在台灣銷售蛋撻20多年，一直很受歡迎，也是目前速食業者中唯一有蛋撻產品，還有網友形容肯德基是「被炸雞耽誤的蛋撻店」。

肯德基宣布，要進軍頂級甜點市場，率先推出「苺果奶酥撻」，明天在全台178家門市開賣，這款新產品以手工捏製163層葡式撻殼，注入香草卡士達醬，再覆蓋天然蔓越莓和比利時珍珠糖製成的奶酥，兼具味覺與視覺的精緻享受。

肯德基發布頂級甜點消息後，許多網友在肯德基官網留言，有人想嚐鮮，有人形容是「類蛋撻」，也有不少人高喊只愛原味蛋撻，還有人擔心以後買不到原味蛋撻。

肯德基說，原本的蛋撻仍會繼續銷售，頂級甜點是新的產品線，會有系列不同產品推出，滿足更多甜點愛好者的選擇。（編輯：管中維）1110523

肯德基23日舉行品牌說明會，宣布打造甜點新路線「K-Dessert頂級甜選」，宣告肯德基正式加入甜點領域。中央社記者郭日曉攝 111年5月23日

肯德基23日舉行品牌說明會，宣布打造甜點新路線「K-Dessert頂級甜選」，首發推出「莓果奶酥撻」，將於24日開賣。中央社記者郭日曉攝 111年5月23日