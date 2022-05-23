自行車友善旅宿人氣票選 網路投票抽住宿券

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部觀光局辦理「2022自行車友善旅宿人氣票選暨抽獎」活動，即日起至6月2日，全民可透過網路投票，還可參加抽獎。

觀光局今天發布新聞稿，這次有728家自行車友善旅宿參與票選，由全民網路投票決定最高人氣的自行車友善旅宿，觀光局提供新台幣萬元自行車友善旅宿住宿券及餐券等抽獎獎項，即日起至6月2日只要投票1次就可獲得1次抽獎機會，可天天投票。

自行車友善旅宿人氣票選活動辦法詳見活動網站如下：https://www.2022bikefriendly.com.tw。

觀光局長張錫聰說，自行車旅遊是深度體驗台灣之美的最佳戶外旅遊方式之一，特別在疫情時期，騎乘自行車的旅遊方式受到世界各地旅客的歡迎，目前全台灣環島自行車路網已完成，有16條多元自行車遊程與各縣市自行車路線串接，主打親民、老少皆宜的漫遊，可吸引更多自行車旅遊族群。

為鼓勵民眾騎乘自行車旅遊，觀光局自2021年起，結合旅宿業者推動自行車友善旅宿，提供旅客自行車停放空間、清潔及維修區域，解決旅客人車住宿、自行車修繕空間等需求，至今已有超過1000家旅宿業者加入。

觀光局表示，旅客可在台灣旅宿網的「自行車友善旅宿專區」，依縣市或16條多元路線查詢，選擇適合的自行車友善旅宿入住。（編輯：張雅淨）1110523