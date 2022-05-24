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吳德榮：28日前為梅雨旺盛期 防致災性降雨

2022/5/24 08:41（5/24 08:53 更新）
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氣象專家吳德榮表示，24日至28日受西南季風及滯留鋒影響，進入梅雨旺盛期。圖為民眾在台北市信義區周邊百貨購物，撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，24日至28日受西南季風及滯留鋒影響，進入梅雨旺盛期。圖為民眾在台北市信義區周邊百貨購物，撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象專家吳德榮表示，今天起至28日受西南季風及滯留鋒影響，進入梅雨旺盛期，各地防瞬間強降雨、及累積的致災性降雨；預估29日起鋒面北移，天氣暖濕，剩中南部留意較大雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天起至28日西南季風加強滯留鋒的結構，進入梅雨旺盛期；「中小尺度」對流系統發展頻繁，影響範圍擴大。

吳德榮提醒，今天各地轉有局部陣雨或雷雨，隨時注意其所伴隨的劇烈天氣，例如雷擊、強風、瞬間強降雨、及累積的致災性降雨；28日以前無明顯冷空氣，白天遇降雨空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，29日至31日滯留鋒北移至東海，台灣受西南季風影響，天氣暖濕，大氣不穩定，迎風面中南部易有對流發展，仍有較大雨勢；背風面北部及東半部則晴朗、炎熱如夏，午後有局部短暫陣雨。（編輯：戴光育）1110524

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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