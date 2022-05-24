成大和波蘭科學院簽署合作備忘錄 協助烏克蘭學者

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俄烏戰爭未歇，成功大學和波蘭科學院23日簽署合作備忘錄，將由成大提供資金，協助烏克蘭學者及研究生延續教育研究計畫。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月24日

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（中央社記者張榮祥台南24日電）俄烏戰爭未歇，成功大學今天宣布，成大和波蘭科學院已簽署合作備忘錄，將由成大提供資金，協助烏克蘭學者及研究生延續教育研究計畫。

成大今天發布新聞稿指出，成大和波蘭科學院（Polish Academy of Sciences，PAS）昨天透過遠距連線簽署合作備忘錄，成大將提供逾新台幣600萬元，協助烏克蘭學者和研究生。

成大和波蘭科學院的這項合作計畫，主要是由成大提供資金，透過波蘭科學院補助暫居於波蘭的烏克蘭學者和研究生，每名學者每月資助金額最高2300美元，每名研究生每月最高1060美元，每名資助期間6個月。

成大表示，補助對象和成大、波蘭科學院有關，包括在戰爭期間被迫離開家園、暫時居住於波蘭的烏克蘭學者與波蘭科學院轄下學術機構進行科研計畫；或透過和成大設有合作計畫的波蘭當地大學，與成大展開共同科研計畫。

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科技部駐捷克代表處科技組長顏宏偉表示，目前科技部與中央研究院已和波蘭科學院合作，安置烏克蘭學者到台灣，成大的加入，也將為流離失所的烏克蘭學者解憂。

波蘭科學院表示，當戰爭開始不久，烏克蘭學者的機構與家園被摧毀，波蘭科學院很快給予幫助；也邀請各國夥伴機構加入協助，獲得不少迴響，如今可支持約200名學者長期教育與研究。（編輯：張芷瑄）1110524