北科大成立創新前瞻學院 產學合作規劃學程育才

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（中央社記者許秩維台北24日電）北科大日前獲教育部通過，設立創新前瞻科技研究學院，並與企業合作規劃人工智慧、半導體等學程，預計今年啟動招生，明年2月入學。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大申請國家重點領域研究學院計畫，並與10多家企業合作，規劃人工智慧科技碩博士學位學程，資訊安全碩博士學位學程、半導體科技學分學程等，希望培育產業所需的高階科技研發人才。

台北科技大學校長王錫福表示，北科大希望建構與產業界共治、共學、共研的合作平台，提供創新自主、跨域整合的研發環境，因此聚焦人工智慧、半導體、資訊安全等重點領域，匯集6大專業學院的師資能量，與企業一起挖掘問題、解決問題，展現技職教育核心價值。

王錫福提到，北科大創新前瞻學院依國家重點領域產學合作及人才培育創新條例設立，獲教育部通過10年計畫，合作企業預計每年挹注約1億元合作經費，並由北科大教授與合作企業共組教研團隊，預計至民國122年可培育碩士600人、博士80人。

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北科大創新前瞻科技研究學院籌備處召集人蘇昭瑾表示，創新前瞻學院由合作企業開設主題式課程，產學共同授課、共編教材，進行實務教學；研究生論文由北科大教授與合作企業人員共同指導，以達到結合理論與實務的研究成果。

蘇昭瑾指出，創新前瞻學院鼓勵研究生赴業界，進行與其研究相關的實習工作，從產業界發掘實務問題，以所學專業知識加以改善解決；同時也鼓勵學生赴合作企業的國外先進或具發展潛力的部門進行實務研習，以提升國際視野，順利銜接海外市場。（編輯：卞金峰）1110524