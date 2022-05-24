集集線整修遇雨地震擴大坍方 通車延至112年3月

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台鐵集集支線隧道110年坍方擠壓結構變形，明挖覆蓋隧道工程110年12月開工，因接連降雨、地震造成坍方，原估通車時間自111年4月30日延至9月30日，因5月又連續降雨，預估通車時間將延至112年3月30日。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年5月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）台鐵集集支線隧道去年坍方擠壓結構變形，明挖覆蓋隧道工程去年12月開工，因接連降雨、地震造成坍方，原估通車時間由今年4月30日延至9月30日，因5月又降雨，將延至明年3月。

省道台16線西向指標11.5公里處民國110年8月邊坡坍方，與台16線平行的台鐵集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，由於支線2號、3號隧道受損與邊坡崩塌，交通部台灣鐵路管理局新建隧道及整治邊坡，施工期間集集站到車埕站停駛，且封閉部分台16線車道以利作業。

台鐵局原先估計第1階段可望今年4月底通車，想不到今年2月連續降雨、3月名間鄉芮氏規模4地震、5月連續降雨，接連造成大量土石往工區坍滑，且破壞臨時擋土設施，3次災害總計坍滑土石約3萬7000立方公尺，不僅造成鋼筋、硬體損失，災後清理也造成工期延長。

國民黨立委許淑華今天會同台鐵局人員前往現場踏勘並向工程人員致謝，她表示，集集支線整治工程透過她爭取持續進行，今年進入汛期後因雨造成完工日期數度延後，且坍塌範圍向東側擴大，她今天踏勘沒有要責怪任何人；另外，集集支線未全線通車前，車埕站商家面臨經營困境，希望台鐵局適時減免租金。

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根據台鐵局嘉義工務段簡報，原規劃邊坡防護工程與隧道新建工程併行施工，優點是可提前通車，但風險是不穩定邊坡環境下施工，人員及機具施工風險高，且易受降雨、地震等外在環境影響，造成災損且竣工期程延長，目前改變施工策略，先完整施作邊坡防護，再進行隧道新建工程，雖通車期程延長，但不易再受災損。

嘉義工務段表示，這處邊坡屬公告地質敏感區崩積層土質，今年2月降雨坍滑前，施工進度約超前10%，無人為因素致延宕，受降雨及地震造成邊坡鬆軟土石塌滑，進入汛期應先完成邊坡整治及完整臨時保護，再施作隧道主體結構，預估通車延至112年3月30日。（編輯：陳仁華）1110524