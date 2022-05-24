強化消防職安環境 內政部與勞動部簽合作備忘錄

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（中央社記者黃麗芸、實習記者林承鴻台北24日電）為提升消防執勤安全，內政部消防署與勞動部職安署及勞安所今天共同簽署合作備忘錄，以強化消防人員的職業及安全衛生防護機制，和全面照護身心健康。

消防署今天舉行「消防職業安全衛生合作備忘錄簽署典禮暨消防工作安全成果發表會」，包括內政部次長陳宗彥、勞動部次長王尚志和消防署長蕭煥章都共同與會。

陳宗彥致詞表示，希望透過和職安署及勞安所共同合作，為消防人員一起打造安全的職業環境，由於消防人員長期都在救災、救護，工作所處環境都相當險峻，盼將相關制度建立好，先將消防夥伴照顧好，是重要工作。

他說，這次和勞動部簽訂的消防職業安全衛生合作備忘錄，是參考美國消防協會第1500號規範（NFPA1500）文獻，依其架構與精神而規劃建構，同時提升裝備和教育訓練等配套，相信可協助消防人員打造一個安全的工作環境。

除此之外，陳宗彥還提到，針對消防執勤制度，消防署不斷和地方政府溝通，希望能在今年解決釋字第785號解釋所指出警消超時加班等問題。

王尚志隨後也說，消防工作複雜且專業，雖不適用職業安全衛生法，但希望藉由這次建立消防機關職業安全及衛生防護機制，達成讓消防人員「安居、安全、安心」的三安目標，讓消防弟兄能維護自己的身心健康。

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現場同步展示消防工作安全推動成果，包括消防人員救災安全手冊、消防訓練教材、救災人員安全資料庫及消防人員創傷後壓力症候群照護方案等，以因應各種高科技工廠原料、產品等所導致的多元、複雜災害，強化救災安全觀念和提升救災訓練資訊的廣度及深度。

消防署近期也簽訂消防人員創傷後壓力症候群照護方案開口合約，針對目擊重大死傷意外的消防人員，建構創傷後壓力症候群服務機制，協助轉介至專業心理機構或醫療院所。未來也會和張老師基金會合作，在全國消防單位經客觀評選後，辦理壓力檢測及團體諮商、個人諮商等。（編輯：李亨山）1110524