高雄將增至2241專責病床 25日公布快篩免費發放計畫

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市今天新增9408例COVID-19確診，高雄市長陳其邁表示，各醫院專責病床將增至2241床，未來23個社區篩檢站也將轉為快篩陽性診療處；另明天會公布新的快篩免費發放計畫。

陳其邁下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，扣除境外移入、系統重複通報等29例，高雄市今天新增9408例，其中隔離期間陰轉陽2079例、外縣市旅遊史183例、密切接觸者6859例、新案疫調中287例。

陳其邁說，新北確診盛行率11.6%、台北8.5%，高雄至今約3.2%，盛行率仍有差距。而盛行率是一定期間內累積的個案數，可看出特定時間內社區流行情況，愈多人打疫苗或染疫，集體免疫力也會增加。

陳其邁表示，希望控制確診數曲線緩升、緩降，不要超過醫療量能負荷，高雄市專責病床預計至27日將增至2241床，中央放寬認定快篩陽性確診後，23個社區篩檢站也將規劃為快篩陽性的診療處，並持續做好輕重症分流。

輝瑞兒童疫苗25日開打，市府衛生局簡任技正潘炤穎說，已配發疫苗到各大醫療院所，今天起可預約，5歲幼兒建議到醫療院所預約施打，國小學童則原則在校施打，目前校園採遠距教學中，待復課後，會安排校園接種服務。

有媒體詢問指出，快篩試劑價格可能對部分原住民等弱勢族群仍有負擔，陳其邁說，明天會公布快篩免費發放計畫，將完整說明，一定會照顧原住民等族群。

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對於長照機構因照顧員確診，造成人手不足問題，潘炤穎說，許多長照機構都面臨此風險，在隔離或治療期間，經過醫師診斷後，可採分艙分流方式，中重症移出機構就醫後，輕症者照顧輕症者、無症狀者照顧無症狀者。

國民黨高市議員李眉蓁上午在議會質詢時說，她要把沒吃完的清冠一號留給之後有需要的長輩服用；陳其邁答詢說，這是處方藥，不能直接轉給他人。陳其邁下午再回應強調，清冠一號是醫師開的處方藥，「不是養生茶！」（編輯：謝雅竹）1110524