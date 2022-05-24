鋒面影響顯著 25日北部及中部山區防豪雨

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中央氣象局表示，受到梅雨鋒面及西南風影響，西半部、東北部24日下午會有局部性大雨，傍晚至晚上北部地區可能出現局部性豪雨。台北市文山區午後降下間歇陣雨，有民眾共撐一把傘快步通過馬路。中央社記者鄭清元攝 111年5月24日

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，明天、26日是鋒面影響最顯著的2天，特別在明天北部地區、中部山區可能有豪雨發生；預計28日鋒面往北移動降雨減緩，轉為西南風迎風面的中南部有短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，接下來天氣主要分為兩個階段，27日之前都是鋒面影響，西半部、東北部注意雨勢；28日之後至31日受西南風影響，整體天氣趨於穩定，中南部仍要注意局部陣雨或雷雨。

趙竑表示，接下來鋒面在台灣附近，影響較明顯的期間是在明天及26日，西半部、東北部都會有局部陣雨或雷雨，且有大雨發生的可能；其他地區則是局部短暫陣雨或雷雨。

趙竑特別提醒，尤其是明天因為北方的主雨帶南下，容易有短延時強降雨，特別在北部地區、中部山區會有接近豪雨等級的降雨；27日之後鋒面逐漸往北移動，雨勢稍微減緩，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，且須留意有大雨發生的機會。

趙竑指出，28至31日受到西南風影響，降雨以迎風面的中南部地區整天性的局部短暫陣雨或雷雨為主，其他地區則是午後降雨為主；不過整體來看降雨時間長度較鋒面影響期間縮短許多。

溫度部分，趙竑提到，鋒面影響期間各地低溫約攝氏21至24度，28日起鋒面離開後也僅回升約1度左右；高溫部分，鋒面影響期間北部及東半部約26至度，中南部為28至30度，鋒面離開後逐日回暖，下週北部高溫可上看30度。（編輯：陳政偉）1110524