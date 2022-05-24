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經部：8大通路亞培快篩試劑不再每人限購1劑
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黃珊珊陪蔡總統視察北榮 反映法傳系統與給藥資格

2022/5/24 18:41（5/24 19:58 更新）
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總統蔡英文24日與台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院，感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入，並為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。黃珊珊（右1）離開時特別感謝榮總團隊支援車來速篩檢站。中央社記者郭日曉攝 111年5月24日
總統蔡英文24日與台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院，感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入，並為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。黃珊珊（右1）離開時特別感謝榮總團隊支援車來速篩檢站。中央社記者郭日曉攝 111年5月24日
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（中央社記者陳怡璇台北24日電）總統蔡英文今天與台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院，黃珊珊致詞時，反映法傳系統資料有誤及快篩陽評估給藥的資格問題，並期望中央協助地方紓困與支持醫護。

蔡總統今天下午新增行程，邀請台北市副市長黃珊珊一起前往北榮，感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入，並為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。

黃珊珊致詞時表示，市長柯文哲因確診無法陪同，但有交代一定要感謝總統來關心地方及第一線醫護，也感謝北榮對防疫的大力支持。

黃珊珊說，有2件事要反映給中央，一為法傳系統資料常有誤，導致民眾常常無法及時拿到居隔書，影響請假或是保險等，讓區級關懷中心壓力很大，希望中央盡速優化系統，讓工作人員可以真正照顧到確診者，而不是處理繁瑣的行政事務。

黃珊珊指出，第二件事為快篩陽視同確診就評估給抗病毒藥，預計星期四上路，但希望中央幫忙陳述給藥對象以65歲以上民眾為主，否則怕到時候各急門診或篩檢站，都會有不到年齡的民眾質疑為何不能拿藥。

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黃珊珊並表示，台北捷運運量到今天為止已經掉了4成6，顯現各行各業都大受疫情影響，北市今天開始啟動紓困，希望度過這一段疫情艱難期後，中央可以幫忙地方紓困與支持醫護等。

黃珊珊會後接受媒體聯訪表示，蔡總統來關心第一線醫護是好事，她會說請總統來第一線，是因為有些事情無法從報告上看到、要跟第一線醫護交流互動才能感受，而蔡總統的到來也讓醫護很雀躍，鼓舞士氣很重要。（編輯：張銘坤）1110524

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