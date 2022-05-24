回應黃珊珊 蔡總統允強化法傳系統討論紓困

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）總統蔡英文今天與台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院，黃珊珊反映法傳系統、快篩陽性開藥、紓困等問題；蔡總統說，政院正全力投入，要讓法傳系統更好用，紓困問題行政院也在討論，看能否從其他地方找出預算支援。

蔡總統今天在退輔會主委馮世寬、台北市副市長黃珊珊等人陪同下到台北榮民總醫院視察，活動一開始，由台北榮總院長陳威明說明榮總準備專責與加護病房情形、擴大檢驗量能。

黃珊珊致詞時，感謝蔡總統在國政繁忙之際到台北市幫第一線醫護人員打氣。台北市長柯文哲確診中，但柯文哲交代一定要表達對總統的感謝，也謝謝總統到第一線關心。

黃珊珊並向總統反應，法傳系統問題、快篩陽性給藥，以及紓困問題。

蔡總統致詞時感謝北榮人員的投入。蔡總統說，這段時間中央地方合作，北北基桃設立大型篩檢站，台北市有自由廣場、台大醫院體育館、松山機場篩檢站，這些對緩解民眾PCR需求發揮相當效益，她要感謝北市府及中央的團隊，攜手共同合作。

她說，很可惜台北市長柯文哲今天不在現場，柯文哲染疫確診，已請總統府秘書長李大維問候柯文哲，在電視上看到柯文哲，「沒有像平常看起來那麼瀟灑」，祝福柯文哲早日恢復健康。

蔡總統說，期待中央地方合作照顧人民，如果還有任何需要協助的，相信中央和指揮中心跟台北市政府都可以積極聯繫解決問題。面對疫情變化，挑戰越多，所需要的團結力量就要越大。此時此刻要團結一致，凝聚各方力量、克服疫情挑戰。

蔡總統指出，黃珊珊提到的幾個問題，法傳系統確實很多地方政府都有反應，政委幾乎日以繼夜投入，一次又一次想要讓這個系統更好、更快，減輕工作人員負擔。她知道行政院壓力很大，也是全力投入，讓法傳系統能夠更好用。

蔡總統並說，快篩陽性開藥是專業問題，總統沒有辦法裁示，她可以理解，很多人染疫後，心情非常焦急，希望能夠拿到藥物。但指揮中心、醫師專家有一定標準。這個標準能否在科學範圍之內做調整，降低大家心理焦慮，請指揮中心討論。也會請指揮中心跟民眾說清楚，不是確診就一定要用藥，不是政府捨不得花錢，再多的錢都願意花，只要是值得的、而且是需要的，用藥還是要按照醫療標準。

另外，蔡總統指出，紓困問題確實行政院也在討論，經濟部已啟動餐飲業者紓困方案，後續還會看整個防疫預算還有沒有足夠經費可支應。防疫預算其實蠻緊張的，行政院也在想辦法，看看能否從其他地方找出一些預算支援，該照顧的民眾，相信行政院會盡可能來照顧。（編輯：黃國倫）1110524