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蔡總統偕黃珊珊訪視北榮 盼中央地方合作照顧人民

2022/5/24 17:28（5/24 17:50 更新）
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影片來源：蔡英文

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北24日電）總統蔡英文今天與台北市副市長黃珊珊訪視台北榮民總醫院，她期待中央地方合作好好照顧人民，此時此刻要團結一致；蔡總統並提到，在電視上看到確診的台北市長柯文哲「沒有像平常看起來那麼瀟灑」，祝他早日恢復健康。

蔡總統今天下午新增行程，邀請台北市副市長黃珊珊一起前往北榮，感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入，並為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。

蔡總統說，榮總的投入，確實在整個防疫過程中有關鍵的影響，北榮是有效率的團隊，北榮人員投入的精神，她非常感動，也要代表民眾向大家說謝謝、辛苦了。

蔡總統說，她期待中央地方合作好好照顧人民，此時此刻要團結一致；她透露，在電視上看到柯文哲「沒有像平常看起來那麼瀟灑」，她祝福柯文哲早日恢復健康。（編輯：林興盟）1110524

總統蔡英文（左）24日與台北市副市長黃珊珊（右）訪視台北榮民總醫院。（圖取自蔡英文YouTube頻道網頁youtube.com）
總統蔡英文（左）24日與台北市副市長黃珊珊（右）訪視台北榮民總醫院。（圖取自蔡英文YouTube頻道網頁youtube.com）
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