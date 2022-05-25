網傳阿里山巨蟒纏車 事實查核機構：中國裝置藝術

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）近期網路流傳一段大蛇纏繞白色箱型車的畫面，聲稱「連續豪雨山崩，台灣阿里山出現超大隻巨蟒」。不過事實查核機構MyGoPen指出，這是在中國的裝置藝術，並非真的蟒蛇。

事實查核機構MyGoPen「麥擱騙」昨天在官網指出，近期網路謠傳「阿里山出現超大巨蟒」影片，還配台語配音稱：「嚇死人，山上的朋友，這真的是真的，你不要跟我說是假的」，引起許多網友討論，不過經機構查證後表示，影片去年就出現在TikTok抖音網站上，是一則惡作劇影片。

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而影片真實拍攝地點，是在中國浙江省湖州市的「中南百草園區」，巨蟒則是園區內的裝置藝術，並非真的蟒蛇。在「中南百草園區」的官方抖音帳號也有發布影片，可以看到和網傳影片相同的場景。日前也有超過4家國際查核組織及印尼、印度媒體都有發佈查核報告和報導，指出片中的情況並不是真實的。

MyGoPen也向嘉義林區管理處求證，林管處表示台灣沒有原生蟒蛇，阿里山過去也無出現蟒蛇的紀錄。此外，阿里山海拔較高、天氣寒冷，就算有蛇類出現，也都是體型比較小的蛇，而且近期阿里山也沒有山崩豪雨情況。（編輯：卞金峰）1110525