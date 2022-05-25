桃園學校是否延長停課提前放暑假 鄭文燦研議

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市長鄭文燦今天表示，會在明後天決定學校是否再延長1週的遠距教學，也會研議是否提前放暑假；明天及28日將有社區接種服務，60歲以上的長者接種可獲2劑快篩。

桃園市今天新增1萬355例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園市國三、高三現在已經宣布遠距教學到暑假，是否會提前放暑假，將併同遠距教學是否延長來研議。

桃園市國高中、國小及公幼，23日起採遠距教學至29日，針對是否延長停課時間，鄭文燦表示，目前是停課1週進行遠距教學，會在明後天決定是否再延長1週，也會根據疫情的發展判斷，若疫情尚未脫離高峰期，就會繼續延長。

鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗今天開始到校接種，幼兒園部分如果年滿5歲，也是安排到園接種；國高中生BNT疫苗第3劑，已經陸續在安排接種。

鄭文燦表示，將在明天及28日開設25個社區接種站，提供莫德納及BNT疫苗接種，BNT疫苗若是國高中生12至17歲，必須有家長陪同；60歲以上的長者（原住民50歲以上），會有免費愛心計程車接送，接種後會發放2劑快篩以及700元的超商禮券、桃園好米1包。

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鄭文燦表示，中央今天宣布，明天起快篩陽性經醫事人員確認，即為確定病例，桃園的12個社區採檢站會轉型為社區醫療站，已經準備好了，目前也有201家診所、28家醫院會參加這個計畫，名單可以在衛生局網站上查詢。

鄭文燦表示，將在30日開始，針對全市65歲以上長者（原住民55歲）每人發放2劑快篩，初步統計65歲以上長者有31萬4359人，會在本週把快篩送到各區公所，由區公所來執行發放；中低收入戶的部分會每戶發4劑，托嬰中心工作人員每人2劑，保母部分也會發放。（編輯：張銘坤）1110525