法鼓山端午節送愛 宅配安心實物箱1534戶

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端午節送愛，法鼓山26日指出，採購7家庇護工場產品支持庇護工場營運，也將採購商品組成「安心家庭實物箱計畫」，送給受疫情影響的1534戶家庭，協助弱勢。（法鼓山提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年5月26日

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）庇護工場、弱勢家庭因疫情受影響，法鼓山推出「安心家庭實物箱計畫」，採購7家庇護工場產品支持庇護工場營運，也將採購商品送給受疫情影響的1534戶家庭，協助弱勢。

法鼓山今天發布新聞稿指出，法鼓山慈基會董事陳治明與彰化縣副縣長洪榮章等人至庇護工場訪視，並依學員的說明，和法鼓山義工們共同參與組裝過程。

法鼓山表示，在端午節前，慈善基金會推出「安心家庭實物箱計畫」，採購來自苗栗、台中、彰化、雲林、高雄等7家庇護工場的產品，包含口罩、米、洗碗精、素鬆、餅乾等，持續支持庇護工場的營運，保障身心障礙者的就業機會。

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此外，也透過宅配物資的方式，關懷受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的1534戶家庭，傳達社會各界的善心與祝福。

陳治明表示，法鼓山慈基會藉由即時的關懷與服務，一方面支持身心障礙者的就業與經濟，減少疫情的衝擊，另一方面也讓需要關懷的家庭都能獲得身心的安頓，並期盼透過合作的善緣，能夠拋磚引玉，邀請社會企業、有心人士可以共襄盛舉，協助需要的民眾安心、安身、安家、安業，在疫情中送暖，為社會注入安定的力量。1110526