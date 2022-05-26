鸞山湖未開放露營烤肉 部落籲遊客尊重祭祀廣場

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台東縣延平鄉鸞山湖近年規劃為部落祭祀廣場，最近許多遊客造訪，但日前部落卻發現有年輕遊客直接在文化祭祀廣場野炊露營，讓居民感到不被尊重。當地部落呼籲來訪民眾，應尊重祭祀場地和文化。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年5月26日

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東縣延平鄉鸞山湖近年規劃為部落的祭祀廣場，但有遊客在廣場搭帳篷露營野炊烤肉；部落呼籲遊客，尊重祭祀場地和 當地文化。

鸞山部落布農族人民國42年為引山泉水灌溉，在部落上方的海岸山脈山腰挖了鸞山湖蓄水；並且每年農收後，舉辦「捕魚祭」，捕捉鸞山湖內的魚蝦和族人分享，慰勞一年辛勞。

不過因經常斷水，20幾年前周邊環境荒蕪，近幾年才又恢復蓄水、放魚苗，並且將周遭整理為部落舉辦射耳祭和祭祀場地。

最近許多遊客造訪，日前部落發現有年輕遊客直接在文化祭祀廣場野炊露營，讓部落居民感到不被尊重，前往規勸時造成不愉快，通知警察和延平鄉公所處理。

鸞山村長鄭鏡峰今天告訴中央社記者，部落夥伴發現有人到鸞山湖旁的部落祭祀廣場涼亭內直接生火野炊和搭帳篷露營，「相當不可思議，怎麼會有人來部落的祭祀廣場直接搭營野炊？」這對場域和文化相當不尊重，所以才會連絡警察和延平鄉公所前來處理。

鸞山湖農塘水資源保育協會理事長胡正宏表示，鄉公所有設立告示牌，告知外地遊客禁止烤肉和不得破壞當地環境，但目前並沒有針對這些脫序行為訂定罰則，所以只能道德勸說，希望未來可以訂定管理辦法和罰則加以規範，避免類似情事再次發生。

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延平鄉公所秘書閻志瑋表示，很遺憾，外地遊客對布農族文化不夠了解，所以才產生這樣的誤會，當天有要求他們用布農族語好好跟鸞山湖這塊土地與祖先道歉，並將破壞的地方恢復原狀，年輕人也明白自己行為不當，用誠懇態度與行為致歉。

閻志瑋表示，希望藉由這次機會教育，讓來訪遊客能秉持尊重、愛護之心進入鸞山湖，並感謝鸞山鄉親守護同時展現寬容，延平鄉公所未來將會和鸞山湖農塘水資源保育協會、鸞山部落一起討論，共同訂定出一套鸞山湖管理辦法，一起維護鸞山湖環境；布農族是很好客的，歡迎大家來延平鸞山湖玩，但記得尊重當地文化。（編輯：陳仁華）1110526