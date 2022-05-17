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39頂空中帳篷6月拆除 武陵農場：還地於林

2022/5/17 14:16
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）武陵農場美景如畫，每年櫻花季總是一房難求，不少遊客選擇露營區，武陵農場指出，6月1日將拆除B區39頂空中帳篷，還地於林，將栽植樹木，希望提升露營品質。

武陵農場露營區有7區、282個營位，包括一般棧板、高架帳篷、築夢屋、景觀屋等，每年櫻花季吸引許多人上山賞櫻，武陵農場內一房難求，不少民眾也選擇到露營區露營。

武陵農場在臉書專頁公告，未來採總量管制發展，6月拆除B區離地50公分的空中帳篷30頂、離地80公分的空中帳篷9頂。

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武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者電訪表示，為了還地於林，第一階段拆除B區空中帳篷，將作為臨時停車場使用，周邊也會栽植落羽松、水杉、花海等，提升露營區品質，讓露營空間更開闊。目前B區露營區只開放預訂至5月31日，6月1日進行拆除。

許多熱愛露營的民眾聽聞，大嘆空中帳篷拆了真的很可惜，但也有民眾給予肯定，認為農場適時改善露營環境，可提升露營的品質、舒適度。（編輯：謝雅竹）1110517

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