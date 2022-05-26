端午節貨品量增 航警局桃機加強查驗防堵非洲豬瘟

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（中央社記者葉臻桃園機場26日電）警政署航空警察局今天表示，端午節將至，預估輸入貨品量會增加，為預防非洲豬瘟入侵，將針對桃園機場進口貨物、郵包等加強查驗，呼籲民眾勿從疫區寄送、攜帶豬肉製品闖關。

航警局今天發布新聞稿表示，非洲豬瘟疫情持續在亞洲地區擴散，由於端午節將至，預估輸入貨物（肉品）數量會攀升，為嚴防非洲豬瘟病毒入侵，將針對桃園國際機場進口的貨物、快遞、郵包及入境旅客行李，協同財政部關務署台北關現場開箱加強查驗。

航警局表示，如確認違反規定，將依動物傳染病防治條例移請農委會動植物防疫檢疫局處理；農委會公告自今年5月20日起，凡是自非洲豬瘟疫區寄送或攜帶豬肉製品者，首次查獲輸入人將裁罰新台幣20萬元，第2次（含以上）裁罰100萬元。

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航警局表示，根據統計，自今年1月1日至5月23日止，已成功攔截豬肉及其再製品約44件、71.6公斤，目前已有3件驗出非洲豬瘟病毒陽性反應；近日有旅客從香港、越南等疫區國家攜帶肉製品回國，在桃園機場被查獲後，遭裁罰20萬元。

航警局呼籲，不要從非洲豬瘟疫區輸入、郵寄、攜帶肉品或含肉類加工食品來台灣，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律。（編輯：張銘坤）1110526